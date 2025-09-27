Елизара Янева загуби на полуфиналите на сингъл на турнир в Пазарджик

Елизара Янева бе детронирана на сингъл на международния турнир по тенис за жени в Пазарджик, след като отстъпи с 2:6, 4:6 срещу чехкинята Лаура Самсон на полуфиналите. Само преди седмица 18-годишната българка спечели титлата на турнира, който е с награден фонд 40 хиляди долара и гостоприемство.

Янева бе в серия от осем поредни победи във веригата на Международната федерация ITF и 11 в последните 12 срещи, но бе надиграна от поставената под №7 Самсон. Двубоят продължи час и 35 минути.

Самсон, на 17 години, спечели подаването на Янева още в първия гейм след допълнителни разигравания, а българката направи бърз рибрейк за 2:2. Петият гейм бе и най-оспорваният в мача, след като Янева отрази цели шест разигравания за пробив на чехкинята, но не и седмото. Самсон поведе с 3:2 и защити пробива, след което записа трети брейк до 6:2.

Янева направи бърз пробив в началото на втората част и поведе с 3:0, но в последствие загуби три поредни сервис-гейма и Самсон поведе с 5:4. Българката отрази два мачбола в решаващата част и получи цели четири шанса за пробив и изравняване, но не се възползва. Така чехкинята успя да затвори двубоя при 6:4.

Това бе втора среща между двете тийнейджърки в кариерите им, като и първата бе спечелена от Самсон през юни 2024 с 6:4, 7:5.

По-рано днес Лиа Каратанчева и гъркинята Сапфо Сакелариди спечелиха втора поредна титла на двойки на международния турнир в Пазарджик, след като победиха с 6:7(5), 6:4, 10:5 румънката Елена Бертя и рускинята Даря Лодикова.