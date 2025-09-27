БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лиа Каратанчева спечели втора поредна титла на двойки на турнир в Пазарджик

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Запази

Българката завоюва седма титла на двойки от турнири на Международната федерация по тенис.

лиа каратанчева осминафинал турнира пазарджик успех втората поставена
Снимка: БФ тенис
Слушай новината

Лиа Каратанчева и гъркинята Сапфо Сакелариди спечелиха втора поредна титла на двойки на международния турнир по тенис на клей за жени в Пазарджик, след като победиха с 6:7(5), 6:4, 10:5 румънката Елена Бертя и рускинята Даря Лодикова. Надпреварата е с общ награден фонд 40 хиляди долара.

Само преди седмица националката за "Били Джийн Кинг Къп" и Сакелариди надвиха Яна Барташевич (Франция) и Алевтина Ибрахимова (Русия) с 6:2, 7:5 за 76 минути.

Днешният финал бе по-труден за българо-гръцката двойка, която във втори пореден мач трябваше да преодолява сет пасив и пробив изоставане във втория. Те обаче се справиха майсторски, печелейки два пъти подаването на съперничките в петия и седмия гейм, след което отразиха три точки за рибрейк в десетия и затвориха сета с 6:4.

Мачът бе решен в тайбрек, в който Каратанчева и Сакелариди отново отстъпваха рано с два мини-пробива и 0:4. Българката и гъркинята обаче бяха безупречни на собствен сервис до края, спечелиха десет от следващите 12 разигравания и сложиха точка на спора на първи мачбол след два часа и 5 минути на корта.

Каратанчева завоюва седма титла на двойки от турнири на Международната федерация по тенис (ITF) в кариерата си, като четири от тях са от тази година след Анталия (Турция), Калви (Франция) и вече два пъти Пазарджик (България).

Наградите на победителите връчиха Стефани Гачева – асистент турнирен директор и Веселина Донева- супервайзър.

По-късно днес Елизара Янева ще играе на полуфиналите на сингъл. 18-годишната Янева е в серия от осем поредни победи, след като преднате седмица триумфира с титлата на друг турнир в Пазарджик от същия ранг. За място на финала Янева ще играе срещу седмата в схемата Лаура Самсон (Чехия).

#Лиа Каратанчева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
2
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
3
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Световно първенство по волейбол, полуфинал: България - Чехия 3:1 (ГАЛЕРИЯ)
4
Световно първенство по волейбол, полуфинал: България - Чехия 3:1...
Локомотив Пловдив нанесе първа загуба на Левски
5
Локомотив Пловдив нанесе първа загуба на Левски
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово
6
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
6
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)

Още от: Тенис

Карлос Алкарас се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Токио
Карлос Алкарас се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Токио
Александър Василев и звезди от бадминтона откриха зала за падел в комплекс "Царско село" Александър Василев и звезди от бадминтона откриха зала за падел в комплекс "Царско село"
Чете се за: 03:20 мин.
Яник Синер загуби сет, но преодоля Теронс Атман за четвъртфинал в Пекин Яник Синер загуби сет, но преодоля Теронс Атман за четвъртфинал в Пекин
Чете се за: 01:00 мин.
Летящ старт за Ига Швьонтек в Пекин Летящ старт за Ига Швьонтек в Пекин
Чете се за: 00:50 мин.
Александър Зверев записа шестата си победа над Лонренцо Сонего за място на осминафиналите на тенис турнира в Пекин Александър Зверев записа шестата си победа над Лонренцо Сонего за място на осминафиналите на тенис турнира в Пекин
Чете се за: 01:45 мин.
Експресна победа изпрати Аманда Анисимова в третия кръг на тенис турнира в Пекин Експресна победа изпрати Аманда Анисимова в третия кръг на тенис турнира в Пекин
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:22 мин.
Национални отбори
Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад "Св. Александър Невски" Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад "Св. Александър Невски"
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Борисов: От пиедестала на държавен глава Радев се разправя с един депутат, какъвто съм аз Борисов: От пиедестала на държавен глава Радев се разправя с един депутат, какъвто съм аз
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Йотова: Министри, които не участват в държавни делегации, не си...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
България на финал (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
"Лекари без граници" преустанови основните си медицински...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Иран: САЩ предадоха дипломацията, но страните от ЕС я погребаха
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ