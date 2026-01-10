Марта Костюк даде само три гейма на Пегула и се класира за първия си финал в Бризбейн

Марта Костюк се класира за своя първи финал в Бризбейн след като записа категорична победа над Джесика Пегула с 6:0, 6:3 в първия полуфинал.

Срещата премина при пълна доминация на украинката. Поставената под №16 спечели първите девет поредни гейма в мача, затваряйки първия сет след 20 минути игра и повеждайки с 3:0 във втория.

По време на двубоя Костюк записа 4 аса и реализира 4 от 8-те си възможности за пробив, като същевременно не позволи на американката да пробие подаването ѝ нито веднъж.

Това е третата поредна победа на Костюк над тенисистка от Топ 10 в турнира, след като в предишните кръгове тя отстрани Аманда Анисимова и Мира Андреева. Украинката има два четвъртфинала в надпреварата през 2023 и 2024 г.

На финала в неделя (11 януари 2026 г.) Марта Костюк ще се изправи срещу световната №1 и шампионка от миналата година Арина Сабаленка, която по-рано днес победи Каролина Мухова с 6:3, 6:4.

Ако успее да елиминира беларускинята, Костюк ще завоюва втора титла в кариерата си, след като спечели тази от турнира в Остин през 2023 г.