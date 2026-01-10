Арина Сабаленка ще защитава трофея си в Бризбейн

Водачката в световната ранглиста при жените Арина Сабаленка (Беларус) се класира за финала на тенис турнира в Бризбейн.

Защитаващата титлата си беларускиня надигра Каролина Мухова (Чехия) с 6:3, 6:4 за 90 минути, за да достигне до спора за трофея за трета поредна година.

Сабаленка показва отлична форма в първия си турнир за годината, след като победи настоящата шампионка от Откритото първенство на Австралия Мадисън Кийс в два сета в предишния кръг. Очакваше се нещата да бъдат по-сложни за нея срещу Мухова, но това не се случи. Поставената под номер 1 в схемата направи по един пробив в двата сета и затвори срещата с четвъртия си мачбол.

Четирикратната шампионка от Големия шлем Сабаленка ще се опита да триумфира в Мелбърн за трети път, когато надпреварата започне на 18 януари.