Арина Сабаленка ще защитава трофея си в Бризбейн

Световната номер 1 достига до спора за трофея за трета поредна година.
Водачката в световната ранглиста при жените Арина Сабаленка (Беларус) се класира за финала на тенис турнира в Бризбейн.
Защитаващата титлата си беларускиня надигра Каролина Мухова (Чехия) с 6:3, 6:4 за 90 минути, за да достигне до спора за трофея за трета поредна година.
Сабаленка показва отлична форма в първия си турнир за годината, след като победи настоящата шампионка от Откритото първенство на Австралия Мадисън Кийс в два сета в предишния кръг. Очакваше се нещата да бъдат по-сложни за нея срещу Мухова, но това не се случи. Поставената под номер 1 в схемата направи по един пробив в двата сета и затвори срещата с четвъртия си мачбол.
Четирикратната шампионка от Големия шлем Сабаленка ще се опита да триумфира в Мелбърн за трети път, когато надпреварата започне на 18 януари.
„Имаше много пропуски в края на втория сет, но съм супер щастлива, че завърших този мач в два сета. Тя е страхотна съперничка и знаех, че ако й дам възможност в последните геймове, тя ще я използва и ще бъде малко по-трудно за игра. Невероятно щастлива съм, че спечелих“, заяви шампионката.