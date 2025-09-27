БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Александър Василев и звезди от бадминтона откриха зала за падел в комплекс "Царско село"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:20 мин.
Спорт
Запази

Множество гости - приятели на спорта и любители на падела, присъстваха на откриването на залата.

александър василев звезди бадминтона откриха зала падел комплекс царско село
Снимка: Sport PR Events Managment
Слушай новината

Финалистът на US Open за юноши Александър Василев, който донесе и впечатляващата победа на България над Финландия за Купа Дейвис, участва в официалното откриване на най-модерната зала за падел у нас – Падел Клуб София в комплекс "Царско село".

Заедно с новия тенис любимец в откриването се включиха още двама представители на ракетните спортове - европейската шампионка отборно и европейска клубна шампионка в бадминтона Мария Мицова и завърналият се с бронзов медал от европейското първенство по еър бадминтон Мирослав Петров. За удоволствие - и собствено, и на всички присъстващи, Александър Василев, Мария Мицова и Мирослав Петров заедно с треньор от клуба заформиха каре и пробваха лично новооткритите кортове.

"Още с влизането се впечатлих колко хубава е залата. Много съм щастлив да присъствам на откриването - тази зала е нещо прекрасно за българския спорт, насърчава хората да спортуват повече. Паделът е прекрасен спорт, аз съм го практикувал в Швеция за забавление. Много ми харесва, разпускам с него. Комплексен и интересен спорт", каза Александър Василев.

След това Василев се върна и към емоциите от победата на мъжкия ни национален отбор по тенис над Финландия в Пловдив и своя паметен дебют за Купа Дейвис.

"Беше трудно, но съм особено щастлив, че успях да взема важната победа в решаващия мач и да спечелим мача, за да зарадваме цяла България. Предстоят ни много големи и трудни мачове другата година, но нашият отбор е силен и много сплотен. Ще дадем всичко за България. Незабравимо е да играеш пред българска публика и да усещаш подкрепата на целия народ. Това е нещо, което не се изпитва всеки ден", заяви Василев.

"Паделът много ми харесва. Вече започнах да играя и му се наслаждавам. Като спортист, който буквално е израснал по залите, не съм имала толкова добри условия, колкото се създават в последните години. Лично аз съм страшно благодарна на хора, които създават такива съоръжения за спорт, за да може и моите деца, и следващите поколения да спортуват в по-голям комфорт от този, при който съм растяла аз. Изграждането на такива зали прави България да изглежда на световно ниво", сподели Мария Мицова.

Множество гости - приятели на спорта и любители на падела, присъстваха на откриването на залата в комплекс "Царско село". Те бяха приветствани от две от основните фигури в Падел Клуб София Янош Брогли и Вениамин Нив. А веднага след откриването започна и турнир с участието на 112 двойки.

#Александър Василев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
2
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
3
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Световно първенство по волейбол, полуфинал: България - Чехия 3:1 (ГАЛЕРИЯ)
4
Световно първенство по волейбол, полуфинал: България - Чехия 3:1...
Локомотив Пловдив нанесе първа загуба на Левски
5
Локомотив Пловдив нанесе първа загуба на Левски
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово
6
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
6
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)

Още от: Тенис

Карлос Алкарас се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Токио
Карлос Алкарас се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Токио
Яник Синер загуби сет, но преодоля Теронс Атман за четвъртфинал в Пекин Яник Синер загуби сет, но преодоля Теронс Атман за четвъртфинал в Пекин
Чете се за: 01:00 мин.
Лиа Каратанчева спечели втора поредна титла на двойки на турнир в Пазарджик Лиа Каратанчева спечели втора поредна титла на двойки на турнир в Пазарджик
Чете се за: 02:22 мин.
Летящ старт за Ига Швьонтек в Пекин Летящ старт за Ига Швьонтек в Пекин
Чете се за: 00:50 мин.
Александър Зверев записа шестата си победа над Лонренцо Сонего за място на осминафиналите на тенис турнира в Пекин Александър Зверев записа шестата си победа над Лонренцо Сонего за място на осминафиналите на тенис турнира в Пекин
Чете се за: 01:45 мин.
Експресна победа изпрати Аманда Анисимова в третия кръг на тенис турнира в Пекин Експресна победа изпрати Аманда Анисимова в третия кръг на тенис турнира в Пекин
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:22 мин.
Национални отбори
Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад "Св. Александър Невски" Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад "Св. Александър Невски"
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Борисов: От пиедестала на държавен глава Радев се разправя с един депутат, какъвто съм аз Борисов: От пиедестала на държавен глава Радев се разправя с един депутат, какъвто съм аз
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Йотова: Министри, които не участват в държавни делегации, не си...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
България на финал (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
"Лекари без граници" преустанови основните си медицински...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Иран: САЩ предадоха дипломацията, но страните от ЕС я погребаха
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ