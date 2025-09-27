Александър Василев и звезди от бадминтона откриха зала за падел в комплекс "Царско село"

Финалистът на US Open за юноши Александър Василев, който донесе и впечатляващата победа на България над Финландия за Купа Дейвис, участва в официалното откриване на най-модерната зала за падел у нас – Падел Клуб София в комплекс "Царско село".

Заедно с новия тенис любимец в откриването се включиха още двама представители на ракетните спортове - европейската шампионка отборно и европейска клубна шампионка в бадминтона Мария Мицова и завърналият се с бронзов медал от европейското първенство по еър бадминтон Мирослав Петров. За удоволствие - и собствено, и на всички присъстващи, Александър Василев, Мария Мицова и Мирослав Петров заедно с треньор от клуба заформиха каре и пробваха лично новооткритите кортове.

"Още с влизането се впечатлих колко хубава е залата. Много съм щастлив да присъствам на откриването - тази зала е нещо прекрасно за българския спорт, насърчава хората да спортуват повече. Паделът е прекрасен спорт, аз съм го практикувал в Швеция за забавление. Много ми харесва, разпускам с него. Комплексен и интересен спорт", каза Александър Василев.

След това Василев се върна и към емоциите от победата на мъжкия ни национален отбор по тенис над Финландия в Пловдив и своя паметен дебют за Купа Дейвис.

"Беше трудно, но съм особено щастлив, че успях да взема важната победа в решаващия мач и да спечелим мача, за да зарадваме цяла България. Предстоят ни много големи и трудни мачове другата година, но нашият отбор е силен и много сплотен. Ще дадем всичко за България. Незабравимо е да играеш пред българска публика и да усещаш подкрепата на целия народ. Това е нещо, което не се изпитва всеки ден", заяви Василев.

"Паделът много ми харесва. Вече започнах да играя и му се наслаждавам. Като спортист, който буквално е израснал по залите, не съм имала толкова добри условия, колкото се създават в последните години. Лично аз съм страшно благодарна на хора, които създават такива съоръжения за спорт, за да може и моите деца, и следващите поколения да спортуват в по-голям комфорт от този, при който съм растяла аз. Изграждането на такива зали прави България да изглежда на световно ниво", сподели Мария Мицова.

Множество гости - приятели на спорта и любители на падела, присъстваха на откриването на залата в комплекс "Царско село". Те бяха приветствани от две от основните фигури в Падел Клуб София Янош Брогли и Вениамин Нив. А веднага след откриването започна и турнир с участието на 112 двойки.