ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Карлос Алкарас се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Токио

Спорт
Лидерът в световната ранглиста се наложи над Зизу Бергс.

Водачът в световната ранглиста Карлос Алкарас (Испания) се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърди кортове в японската столица Токио от сериите АТР 500 с награден фонд 2.22 милиона долара.

В среща от втория кръг Алкарас се наложи над белгиеца Зизу Бергс с 6:4, 6:3 за час и 20 минути игра.

Испанецът допусна ранен пробив и изостана с 1:2 в първия сет, но бързо стабилизира играта си и обърна до 5:2, преди да приключи частта при 6:4. Във втория сет Карлос Алкарас взе аванс от 3:0 и отново 5:2 и затвори двубоя при 6:3.

Негов съперник на четвъртфиналите ще бъде американецът Брандън Накашима, който елиминира Мартон Фучович от Унгария със 7:5, 6:3 в мач продължил час и 56 минути.

Третият поставен Холгер Руне (Дания) и Дженсън Брууксби (САЩ) също ще спорят за място на полуфиналите. Руне преодоля американеца Итън Куин с 6:4, 6:2, докато Брууксби се справи с Лучано Дардери (Италия) със 7:6(7), 6:1 за час и 39 минути игра.

