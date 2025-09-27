БНТ излъчва на живо финала на Световното по волейбол: България срещу Италия

В неделя, 28 септември, от 13:30 ч. Българската национална телевизия ще излъчи пряко финала на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините – България срещу Италия. Коментарното студио преди мача започва в 12:25 ч. по БНТ 1.

Националният отбор на България се класира за финал на Мондиал за втори път в историята си и за първи път от 1970 г. насам.

Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.