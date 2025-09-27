БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
ИЗВЕСТИЯ

ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:30 мин.

УТРЕ БНТ1 ЩЕ ИЗЛЪЧИ НА ЖИВО ФИНАЛНИЯ МАЧ БЪЛГАРИЯ - ИТАЛИЯ ОТ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ ОТ 13:30 ЧАСА.

Италия ще защитава световната титла в сблъсък срещу България

Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
Спорът за златото е в неделя от 13:30 часа.

Световният шампион Италия ще защитава титлата си, след като победи Полша с 3:0 (25:21, 25:22, 25:23) в полуфинала на Мондиала във Филипините. Това бе повторение на последния финал на световното първенство от преди три години, спечелен от Италия с 3:1 в Катовице, както и финалът на Лигата на нациите от тази година, в който победител бе тимът на Полша с убедителното 3:0 в китайския град Нинбо.

Първият гейм бе много оспорван, като премина през няколко равенства и обрата. Полша първи се откъсна в мача с 11:7, но Италия не само успя да изравни сравнително бързо, но и поведе при 15:14. До края на първата част италианците не изпуснаха инициативата, като поведоха в резултата след 25:21.

Ситуацията се повтори и във втория гейм. В него по-убедителното начало бе за тима на Никола Гърбич и поляците поведоха с 10:8. Италия обаче отново направи обрат и отборът на Фердинандо Де Джорджи излезе напред при 20:16. Полша изравни с последни усилия при 21:21, но краят на частта бе за италианците, които поведоха с 2:0 след 25:22, а последната точка дойде от ас.

Тимът на Полша хвърли всичко в третия гейм и се откъсна при 8:4. Авансът стигна до пет точки при 14:9, но след това Италия пак скъси дистанцията до само две. След успешна блокада на Лавия италианците направиха обрат - 20:19, а след това направиха още две брейк точки. Полша обаче взе следващите две. Резервата на италианците Лука Поро реализира много важна точка при едно от най-продължителните разигравания за 23:21. Алесандро Микиелето заби през центъра за 25:23.

Юри Романо бе най-резултатен за Италия с 15 точки - 12 от атака, два блока и един ас. Алесандро Микиелето помогна за успеха с 11 точки, след които и победната в срещата. За Полша най-резултатен бе Вилфредо Леон с 14 точки, а Кевин Сасак завърши с 9.

Във финала Италия ще защитава титлата си утре срещу тима на България, който по-рано през деня се наложи над Чехия с 3:1.

България излиза срещу шампиона Италия за златото на световното първенство по волейбол
България излиза срещу шампиона Италия за златото на световното първенство по волейбол
Битката за титлата е в неделя, 28 септември и започва в 13:30 ч.
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Селекцията на Джанлоренцо Бленджини сломи и Чехия по пътя към спора
