БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България чества 140-ата годишнина от Съединението
Чете се за: 04:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Наталия Киселова поздрави Иван Иванов и Александър Василев за успеха на US Open

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Запази

Председателят на Народното събрание отличи постижението на българските тенисисти.

Наталия Киселова
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова поздрави тенисистите Иван Иванов и Александър Василев с класирането им за финала на Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите, съобщиха от пресцентъра на парламента.

„Вашият исторически успех донесе голяма радост не само на почитателите на тениса в България, но и на всички българи“, посочва в поздравителния си адрес председателят на парламента.

Наталия Киселова изразява увереност, че постигнатото от двамата състезатели по пътя към финала на един от най-престижните турнири в световния тенис се цени високо от всички любители на този красив и труден спорт.

„Класирането Ви за мача за титлата на сингъл в турнир по тенис от Големия шлем при юношите за пореден път показва качествата на младите българи – трудолюбие, упоритост, несломим спортен дух и желание за победа. Трофеят ще вдигне този, с когото е Фортуна, но за България Вие и двамата сте победители. Вярвам, че с високо вдигнати глави ще продължите своя спортен път към нови върхови постижения. В България с вълнение ще очакваме да Ви аплодираме на върха в световния тенис и да споделим радостта Ви от победата“, пише в поздравлението към тенисистите си Наталия Киселова.

Иван Иванов и Александър Василев се класираха за финала на Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите, осигурявайки сигурна титла за България в турнира. За първи път в историята двама българи ще играят един срещу друг на финал на сингъл в турнир по тенис от Големия шлем при юношите.

Радостта си от този факт изрази и бившата първа ракета на България Цветана Пиронкова.

Свързани статии:

ИСТОРИЧЕСКО! Двама българи ще спорят за титлата на US Open
ИСТОРИЧЕСКО! Двама българи ще спорят за титлата на US Open
Александър Василев и Иван Иванов ще се изправят един срещу друг в...
Чете се за: 01:42 мин.
#US Open 2025 #Александър Василев #Наталия Киселова #Иван Иванов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
1
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
80-годишен шофьор уби възрастна жена на пешеходна пътека в Габрово
3
80-годишен шофьор уби възрастна жена на пешеходна пътека в Габрово
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще променят обвинението за нападението
4
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще променят...
Булевард "Тодор Каблешков" в София може да бъде довършен след решение на ВАС
5
Булевард "Тодор Каблешков" в София може да бъде довършен...
Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7 септември от 16:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
5
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
6
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен

Още от: Тенис

Новак Джокович: Яник Синер и Карлос Алкарас са твърде добри
Новак Джокович: Яник Синер и Карлос Алкарас са твърде добри
Арина Сабаленка в опит да защити титлата си от US Open, въпреки статистиката Арина Сабаленка в опит да защити титлата си от US Open, въпреки статистиката
Чете се за: 01:32 мин.
Déjà vu - Синер и Алкарас се изправят в трети финал от Големия шлем този сезон, залогът е титлата на US Open Déjà vu - Синер и Алкарас се изправят в трети финал от Големия шлем този сезон, залогът е титлата на US Open
Чете се за: 04:07 мин.
Алкарас взе реванш от Джокович за Australian Open и се класира за финала на US Open Алкарас взе реванш от Джокович за Australian Open и се класира за финала на US Open
Чете се за: 03:25 мин.
Габриела Дабровски и Ерин Раутлиф триумфираха на двойки при жените на US Open Габриела Дабровски и Ерин Раутлиф триумфираха на двойки при жените на US Open
Чете се за: 00:52 мин.
ИСТОРИЧЕСКО! Двама българи ще спорят за титлата на US Open ИСТОРИЧЕСКО! Двама българи ще спорят за титлата на US Open
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

България чества 140-ата годишнина от Съединението
България чества 140-ата годишнина от Съединението
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Съединението през историята на рода Шилеви от Голямо Конаре Съединението през историята на рода Шилеви от Голямо Конаре
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков: Историята многократно ни е показала, че единението е най-правилният избор Премиерът Росен Желязков: Историята многократно ни е показала, че единението е най-правилният избор
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Ген. Владимир Вазов вече има паметник в София (СНИМКИ) Ген. Владимир Вазов вече има паметник в София (СНИМКИ)
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Вицепрезидентът Илияна Йотова: Да върнем доверието помежду си и в...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Отново на път за празниците: Очаква се засилен трафик в цялата страна
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Тръмп подписа указа за преименуването на Министерството на...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Израелската офанзива в Газа: 12-етажна сграда беше срината със земята
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ