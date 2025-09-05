Голям пожар гори до Чипровци, изгорели са 10 постройки

Голям пожар бушува в близост до вилната зона на град Чипровци в местността Клисура.

Пожарът е на площ от приблизително 500 декара, но продължава да се разпространява в широколистната гора между селата Митровци и Железна, съобщиха за БНТ от пожарната в Монтана.

"Изгорели са десет малки вили, които са безстопанствени. Няма пострадали хора и към момента ситуацията не представлява опасност за населението. Системата BG-ALERT не е задействана, защото няма риск за хората, а частните имоти в района са необитаеми", обясни комисар Венцислав Райков, директор на РДПБЗН - Монтана.

Стръмният терен и силният вятър не позволяват огънят да бъде овладян.

Кметът на Община Чипровци призова за подкрепа и помощ гражданите.