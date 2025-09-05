БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ИСТОРИЧЕСКО! Двама българи ще спорят за титлата на US Open
Чете се за: 01:32 мин.
Атанас Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка
Чете се за: 03:15 мин.
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще...
Чете се за: 02:20 мин.
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията...
Чете се за: 01:02 мин.
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на...
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Булевард "Тодор Каблешков" в София може да бъде довършен след решение на ВАС

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Запази

Съдът отмени решение на по-долна инстанция във връзка с частния имот, който възпрепятстваше дострояването

Тодор Каблешков - булевард - София
Слушай новината

Върховният административен съд отмени решение на Административен съд – София-град за ремонта на бул." Тодор Каблешков" и отхвърли жалбите против изпълнението на проекта за подробен устройствен план.

Това означава, че в най-кратки срокове ще бъде възможно довършването на новия булевард. Досега пречка за това беше частен имот, който попада върху трасето на разширението на бул "Тодор Каблешков."

Съдебните спорове по казуса спираха изграждането на малкия останал участък. Върховните магистрати приемат, че общинският съвет ясно и конкретно е обосновал необходимостта от допускане на изпълнението на обекта.

Според тях има реалната опасност за живота и здравето на гражданите поради затрудненото придвижване от там в момента. Категорични са, че частният имуществен интерес на жалбоподателите не може да надделее над обществения. Определението по административното дело е окончателно и не подлежи на обжалване.

#бул. "Тодор Каблешков" #ВАС #решение

Последвайте ни

ТОП 24

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
2
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията в Русе
4
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията в Русе
80-годишен шофьор уби възрастна жена на пешеходна пътека в Габрово
5
80-годишен шофьор уби възрастна жена на пешеходна пътека в Габрово
Путин размаха пръст: Всяко присъствие на чужди военни в Украйна ще е обект на легитимни атаки
6
Путин размаха пръст: Всяко присъствие на чужди военни в Украйна ще...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
2
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
3
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
5
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
6
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...

Още от: Регионални

Поредна катастрофа на Орлов мост в София
Поредна катастрофа на Орлов мост в София
Пет пожара бушуват на територията на Югозападното държавно предприятие Пет пожара бушуват на територията на Югозападното държавно предприятие
Чете се за: 01:57 мин.
Заловиха трима бракониери в Национален парк "Централен Балкан" Заловиха трима бракониери в Национален парк "Централен Балкан"
Чете се за: 02:45 мин.
Чирпан също отбеляза годишнината от Съединението Чирпан също отбеляза годишнината от Съединението
Чете се за: 00:52 мин.
Първенец отбелязва 140 г. от Съединението с тържествена заря-проверка Първенец отбелязва 140 г. от Съединението с тържествена заря-проверка
Чете се за: 00:25 мин.
Спектакълът "Звук и светлина" - тази година и с жива музика Спектакълът "Звук и светлина" - тази година и с жива музика
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

ИСТОРИЧЕСКО! Двама българи ще спорят за титлата на US Open
ИСТОРИЧЕСКО! Двама българи ще спорят за титлата на US Open
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Каква е готовността на училищата в София преди старта на учебната година? Каква е готовността на училищата в София преди старта на учебната година?
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Прокуратурата иска постоянен арест за младежите, пребили шефа на полицията в Русе Прокуратурата иска постоянен арест за младежите, пребили шефа на полицията в Русе
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Зеленски: Членството на Украйна в ЕС е гаранция за сигурност Зеленски: Членството на Украйна в ЕС е гаранция за сигурност
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Атанас Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Нови камери на българо-турската граница: Откриха новоизградена...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Нападнаха с брадви инспектори по труда при проверка на заведение в...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
След катастрофата в Лисабон: Преместиха останките на фуникуляра...
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ