Булевард "Тодор Каблешков" в София може да бъде довършен след решение на ВАС

Върховният административен съд отмени решение на Административен съд – София-град за ремонта на бул." Тодор Каблешков" и отхвърли жалбите против изпълнението на проекта за подробен устройствен план.

Това означава, че в най-кратки срокове ще бъде възможно довършването на новия булевард. Досега пречка за това беше частен имот, който попада върху трасето на разширението на бул "Тодор Каблешков."

Съдебните спорове по казуса спираха изграждането на малкия останал участък. Върховните магистрати приемат, че общинският съвет ясно и конкретно е обосновал необходимостта от допускане на изпълнението на обекта.

Според тях има реалната опасност за живота и здравето на гражданите поради затрудненото придвижване от там в момента. Категорични са, че частният имуществен интерес на жалбоподателите не може да надделее над обществения. Определението по административното дело е окончателно и не подлежи на обжалване.