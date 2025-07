Доналд Тръмп обяви 30% мита за ЕС и Мексико

30 процента - това ще е размерът на митата за стоките, които Европейският съюз и Мексико ще внасят в Съединените щати. Ставката влиза в сила от първи август. Това обяви с писмо в социалната си мрежа, американският президент Доналд Тръмп.

Реакцията на Брюксел - това ще навреди на бизнеса и потребителите от двете страни на океана, написа председателят на ЕК - Урсула фон дер Лайен в платформата X.

Това гласи част от писмото, адресирано до председателя на ЕК - Урсула фон дер Лайен, с което се обявяват митата за европейския внос. Според посланието, търговските отношения между Брюксел и Вашингтон "далеч не са реципрочни". "Европейският съюз ще позволи пълен, отворен достъп до пазара на Съединените щати, без да ни се начисляват мита, в опит да намали големият търговски дефицит", продължава с доста ултимативен тон писмото на американския президент.

Реакцията на ЕС - "За нас винаги приоритет е било да има споразумение със САЩ, което е отражение на желанието ни за диалог и стабилност, се казва в изявление на Урсула фон дер Лайен.

A 30% tariff on EU exports would hurt businesses, consumers and patients on both sides of the Atlantic.



We will continue working towards an agreement by August 1.



At the same time, we are ready to safeguard EU interests on the basis of proportionate countermeasures.