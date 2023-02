Швьонтек и Крейчикова са финалистки в Дубай

Ига Швьонтек и Барбора Крейчикова се класираха за финала на тенис турнира на твърда настилка в Дубай с награден фонд 2,788 милиона долара.

Лидрерката в световната ранглиста победи Коко Фос с 6:4, 6:2. Полякинята проби на два пъти съперничката си и поведе с 5:2 гейма. Американката върна един пробив, но 21-годишната тенисистка затвори частта с 5-ия си сетбол.

Във втория сет поставената под №1 в схемата на турнира поведе с 4:0 преди да сложи точка на спора с първия си мачбол след 1 час и 29 минути игра.

В другия полуфинал Барбора Крейчикова надигра 3-ата в света Джесика Пегула с 6:1, 5:7, 6:0. Чехкинята проби на два пъти противничката си, за да поведе в сетовете.

Във втората част двете тенисистки си размениха по един пробив. При последната си възможност американката спечели сервис гейма на опонентката си, за да възобнови равенството. В заключителната трета част № 30 в света Крейчикова загуби едва 7 разигравания и заслужено се поздрави с успеха с първия си мачбол след 2 часа и 1 минута игра.

