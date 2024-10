Силен Везенков, но Олимпиакос не издържа в Истанбул

Александър Везенков и Олимпиакос пропуснаха да добавят още един успех на сметката си в Евролигата. Българинът и неговите съотборници отстъпиха пред Аанадолу Ефес с 89:91 в среща от четвъртия кръг, изиграна в Центъра за развитие в Истанбул. Селекцията на Йоргос Барцокас може да съжалява, тъй като натрупа 15-точков актив на старта, но в хода на мача баскетболистите на Томислав Миятович намериха пътя към обрата, както и да стопират своята негативна серия от две поредни грешни стъпки в турнира на богатите.

По този начин срещу името на гърците и турците личат по две победи и две загуби.

Александър Везенков стартира по познатия начин и почти собственоръчно поведе гостите към солидна преднина, която в края на дебютния период бе 12 точки. Шейн Ларкин прие това лично в следващата десетка и домакините започнаха да показват признаци на живот, но Тайлър Дорси отговори на предизвикателството и направи така, че гърците да се приберат в съблекалнята при 44:41 в тяхна полза.

Везенков напомни за себе си в хода на третата част и „червено-белите“ останаха на лидерската позиция. Подобно на втория период, Ларкин се развихри и в третия, когато турците сътвориха пълен обрат. Все пак Еван Фурне се намеси, давайки на тима от Пирея 5-точков актив след 30 минути игрово време.

Elijah Bryant find the pass and Vincent Poirier throws it down!@AnadoluEfesSK #MotorolaMagicMoments I @Moto pic.twitter.com/E22dagKp81 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 18, 2024

Шакил МакКиси пое диригентската палка при откриването на заключителната четвърт, за да може действащите вицешампиони на Гърция да продължат в същия дух. Впоследствие Илайджа Брайънт и Ларкин позволиха на „сините“ да обърнат хода на събитията във финалните акорди, както и да удържат успеха.

Везенков отново бе селектиран в стартовата петица и имаше своите моменти. Българският национал за пореден път постави името си сред реализаторите, но този път не успя да блесне в решителните моменти. Крилото остави на сметката си 16 точки, 6 борби, 2 асистенции и 1 чадър за 31 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 5/10 от средна дистанция, 1/3 зад дъгата и 3/3 от линията за изпълнение на наказателни удари.

От неговите съотборници Еван Фурние финишира с 20 точки и 4 тройки. Шакил МакКисик прибави 17, Тайлър Дорси има 11.

Шейн Ларкин бе над всички за Анадолу с 24 точки и 4 успешни шута зад дъгата.

Anadolu Efes edged out Olympiacos for a-point win at homepic.twitter.com/VsMTgtQ3B6 — BasketNews (@BasketNews_com) October 18, 2024

На 25 октомври (петък) Везенов и компания ще имат визита на Байерн Мюнхен докато Анадолу ще пътува до Милано, за да гостува на Армани Олимпия.

