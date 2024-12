След трилър в Атина: Панатинайкос нанесе нов удар по самочувствието на Барселона

Панатинайкос се върна към живота след два поредни грешни хода в Евролигата. Актуалните шампиони в турнира на богатите оцеляха в драматичен дуел срещу Барселона с 90:89 в среща от 13-ия кръг, изиграна в О.А.К.А. Двата тима предложиха спиращ дъха трилър, в който селекцията на Ергин Атаман имаше последната дума във финалните акорди и направиха така, че съставът на Жоан Пенароя да сбърка за четвърти последователен път в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент.

Статистиката на гърците сочи, че имат осем победи и пет загуби, което ги поставя на петото място във временното класиране, а испанците се смъкнаха до деветата позиция със седм успеха и шест поражения.

This game was EPIC, Panathinaikos get the W at home#EveryGameMatters pic.twitter.com/PMXJtAdxkM — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 3, 2024

Откриващите минути дадоха заявка за зрелищен дуел. Лоренцо Браун и Хуан Ернангомес бяха главните заподозрени за домакините, докато от другата страна Хуан Нунес и Джабари Паркър се заеха със задачата да отвърнат на удара. Постепенно Браун и Нунес излязоха на сцената на реализаторите, като точният мерник на първия бе достатъчен за гърците да си издействат ава с от 6 точки в края на встъпителния период.

„Зелените“ разчитаха на класата на Кендрик Нън в опитите си да останат на лидерската позиция при откриването на следващата десетка. Офанзивната мощ и пълният обрат за гостите дойде от Джъстин Андерсън, Нунес и Паркър. Все пак соловите изпълнения на Браун и Нън предоставиха възможността на „детелините“ да поставят 45:45, като именно при този резултат се оттеглиха двата отбора в съблекалнята.

Kendrick Nunn can do EVERYTHING pt.2@nunnbetter_ beats the 1st and then the 2nd quarter buzzer#MotorolaMagicMoments @Moto @Paobcgr pic.twitter.com/SDd5xqynwR — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 3, 2024

Двата тима вървяха ръка за ръка на старта на третата част. Испанците напомниха за офанзивния си потенциал и на бърза ръка намериха пътя към двуцифрената преднина, изкована от Алекс Абринес и Паркър. „Детелините“ вдигнаха оборотите в защита, а Браун и Нън потърсиха събуждане, но каталунците си извоюваха 6-точков актив след 30 минути игрово време.

POSTER ALERT



Jabari Parker with the NASTY dunk in OAKA#MotorolaMagicMoments @Moto pic.twitter.com/phpg89APZv — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 3, 2024

Парадът на далечните снаряди, дело на Константинос Митоглу, Джериан Грант и Нън, провокира пореден обрат в откриващите моменти на заключителната четвърт за тима от Атина. „Лос кулес“ отказаха да развеят бялото знаме, а Кевин Пънтър, Томаш Саторански, Паркър и Нунес поеха отговорност, поставяйки равенството на таблото. Три бързи точки на Матиас Лесор изведоха действащите шампиони в турнира на богатите именно с толкова в последните 29 секунди. В ответната атака Весели отбеляза, а Нън не сбърка от наказателната линия нападение по-късно. Последваха три точни наказателни удара на Абринес и поредно равенство. С 3.2 секунди на часовника Лесор бе точен само веднъж от фаула, а в последвалата атака гостите не успяха да организират добро нападение и всичко свърши.

Kendrick Nunn can do EVERYTHING pt.3



Nunn beats the 1st, 2nd and 3rd quarter buzzers#MotorolaMagicMoments @motorola pic.twitter.com/tEdSJ5UzkQ — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 3, 2024

Кендрик Нън нямаше спиране за гърците, отчитайки се с рекордните за него в Европа 29 точки, включително и с 5 точни снаряда от далечна дистанция. Лоренцо Браун го последва 18 и 4 успешни шута отвъд дъгата, Матиас Лесор се отчете с 16 и 8 борби.

Хуан Нунес отговори на предизвикателството за испанците със своите 19 точки. Джабари Паркър регистрира 15 и 7 борби, Алекс Абринес се разписа с 13 точки, Томаш Саторански се прибра в съблекалнята с 11.

На 5 декември (четвъртък) "зелените" ще пътуват до Белград за визита на Партизан, докато каталунците ще имат гостуване на Макаби Тел Авив.

Последвайте нашия канал "Спорт по БНТ" във Viber

Последвайте ни и във Фейсбук, за да сте винаги в час с последните спортни новини

Намерете БНТ в социалните мрежи: Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на: