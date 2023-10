Словения и Дания крачат уверено към класиране на Евро 2024

Отборите на Словения и Дания са все по-близо до класиране на Евро 2024, след като записаха нови победи в група "Н" на европейските квалификации, надигравайки съответно Северна Ирландия и Сан Марино като гости.

В Белфаст "змейовете" се справиха със северноирландците с минималното 1:0, като единственото попадение за тях реализира играчър на Панатинайкос Адам Гнезда Черин още в 5-ата минута.

По същото време датчаните очаквано взеха своето срещу Сан Марино, спечелвайки визитата си в Серавале с 2:1, макар че успехът не дойде никак лесно. Расмус Хьойлунд откри за "Червения динамит" в края на първото полувреме, но след почивката Алесандро Голинучи изравни за гостите, отбелязвайки първия гол за националния отбор на страната си от началото на квалификациите.

Все пак логичното се случи и в 70-ата минута Юсуф Поулсен отново изведе датчаните напред в резултата, носейки им и крайната победа.

Така, след 8 изиграни срещи Словения и Дания са лидери в подреждането с по 19 точки, а след точно месец се изправят в директен спор за това кой от тях ще си гарантира място на Евро 2024.

В последния двубой от тази група от днешната програма Казахстан осъществи пълен обрат при гостуването си на Финландия и спечели с 2:1, с което съхрани шансовете си за първо класиране на голямо първенство в историята на страната, като тимът на Магомед Адийев понастоящем е с 15 пункта.

Финландците пък вече загубиха шансовете си за спечелване на виза за европейското първенство през квалификациите, но "совите" ще имат нов шанс да го сторят, тъй като ще участват в плейофите на Лигата на нациите.

