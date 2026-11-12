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СО подписа договор за 282 млн. евро европейско финансиране за модернизиране на градския транспорт и инфраструктурата

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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С инвестициите ще бъдат доставени 141 нови превозни средства за обществения транспорт. Кметът на София Васил Терзиев подписа договор за 282 млн. евро безвъзмездно европейско финансиране за модернизация на градския транспорт и изграждане и обновяване на улици и булеварди в столицата.

Снимка: БНТ

Договорът беше подписан с министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков в присъствието на заместник-кметовете на София по финанси Георги Клисурски, по транспорт Иван Николов и по обществено строителство инж. Емилиян Георгиев, както и на представители на „Метрополитен“ и „Столичен електротранспорт“.

Средствата се предоставят по процедура „Подкрепа за интегриран градски транспорт и устойчива градска мобилност на Столична община“, Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г.

#градския транспорт #Столична община #европейско финансиране #инфраструктура

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