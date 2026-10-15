Собственици на земеделска земя в област София не са потърсили над 3 млн. лв. рента за 2 години, сочи одит на Сметната палата

Рентни суми за общо над 3 млн. лева за 2 години не са получили правоимащи собственици/наследници на земеделска земя от Областна дирекция „Земеделие“ - София. Това установи Сметната палата след извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Областна дирекция „Земеделие“ - София област, за периода от 1 януари 2023 г. до 31 декември 2024 г.

За 2023 г. от ползвателите на земи са постъпили 2,26 млн. лв., а на собствениците са изплатени едва около 515 000 лв. За 2024 г. от ползвателите са постъпили 2,42 млн. лв., а са изплатени 1,07 млн. лв, показва одитът.

Одитният екип е извършил подробна проверка на 25 конкретни преписки за изплащане на суми. При всички преписки е установено и закъснение на изплатените суми спрямо законовия 30-дневен срок до над 2 години.

От Сметната палата посочват, че причините за неизплатените или изплатени със закъснение суми са няколко, като една от най-сериозните е, че собствениците не познават правата си.

За имотите „бели петна“ (земи без подадени декларации от собствениците им), голяма част от правоимащите лица или техните наследници въобще не знаят, че имотите им са включени в масиви за ползване, за тях е преведена рента и имат право да я получат, обясняват от одитната институция. От друга страна, областните дирекции по земеделие (ОДЗ) нямат служебно задължение автоматично да превеждат парите, а ги изплащат единствено въз основа на подадено заявление от собственика/наследника.

Законодателството предвижда също събраните суми да се пазят по специална сметка за чужди средства на ОДЗ в продължение на 10 години.

Установени са системни сериозни закъснения на законови срокове за обработка на документи от Областна дирекция „Земеделие“ - София“, пропуски при оформяне на преписките, липса на последващ контрол за спазване на сроковете, организационни и кадрови ограничения, липса на достатъчна автоматизация на процесите и др.

За да се извърши плащането, общинските служби по земеделие трябва служебно да изпратят до Областната служба по земеделие преписката заедно с т.нар. „Извлечение от заповед“. В 14 от 25 проверени случая общинските служби не са изпратили тези извлечения в Областна дирекция „Земеделие“ - София област, което забавя превеждането на сумите по банков път.

Немалка част от имотите са на починали лица с десетки наследници, което затруднява събирането на необходимите документи (удостоверениe за наследници, или нотариално пълномощно за един от тях), се посочва в съобщението.