Спартак Варна сътвори впечатляващ обрат срещу Арда в дебюта на Моралес

Спартак 1918 Варна постигна впечатляващ обрат срещу Арда и спечели с 3:2 в двубой от Първа лига. „Соколите“ изоставаха с два гола, но успяха да обърнат резултата и да зарадват феновете си с три точки в дебюта на Даниел Моралес начело на отбора.

С успеха варненци събраха 16 точки и се изкачиха на седмото място във временното класиране. Арда остава на шеста позиция с 21 точки.

Домакините започнаха по-активно и още в четвъртата минута бяха близо до откриването на резултата. Чидера Окох преодоля Мартин Паскалев отляво, навлезе в наказателното поле и стреля, но вратарят на гостите Анатолий Господинов се намеси успешно.

Въпреки доброто начало на Спартак 1918 Варна, Арда поведе в 15-ата минута. Станислав Иванов намери Бирсент Карагарен отдясно, а нападателят завърши атаката с диагонален удар за 0:1.

В 33-ата минута Пламен Илиев предотврати ново попадение след опасен изстрел на Светослав Ковачев. При последвалия корнер защитата на домакините не успя да изчисти добре топката и тя попадна в Дерик Да Силва, който с удар от около 13-14 метра покачи на 2:0 за Арда.

Реакцията на варненци обаче не закъсня. Само две минути по-късно Чидера Окох получи подаване от Деян Лозев на границата на наказателното поле и с прецизен диагонален удар върна едно попадение – 1:2.

След почивката Спартак продължи да търси изравняването и го постигна в 52-рата минута. Окох проби в наказателното поле, но не успя да отправи удар. Топката стигна до Антон Иванов, който с диагонален изстрел направи резултата 2:2.

В заключителната част на срещата домакините продължиха да натискат. В 76-ата минута Жота Лопес стреля от границата на наказателното поле, но топката премина покрай вратата. Две минути по-късно той засече с глава центриране отдясно, но Господинов успя да избие. В 84-тата минута и Бубакар Ханне опита късмета си с опасен диагонален удар, но отново стражът на гостите беше на мястото си.

Развръзката настъпи в 85-ата минута, когато Чидера Окох получи топката вляво на границата на наказателното поле и с великолепен диагонален удар реализира третото попадение за Спартак. Така варненци оформиха пълния обрат от 0:2 до 3:2 и записаха ценна победа в първия мач на Даниел Моралес начело на тима.