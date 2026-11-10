Сръбският футболен съюз изпадна в управленска криза след изтичането на мандатите на ръководството

Футболният съюз на Сърбия (ФСС) е изправен пред сериозна управленска криза, след като мандатите на ръководните му органи изтекоха, без да бъдат избрани техни наследници. Ситуацията се усложнява от липсата на кандидати за президент и членове на Изпълнителния комитет, както и от многократното отлагане на заседанията на Общото събрание.

Според информация на сръбските медии от 9 ноември мандатите на няколко управленски органа и постоянни комисии вече са приключили, което поражда въпроси относно възможността на федерацията да взема административни решения и да изпълнява нормално своите функции.

Предишното Общо събрание на ФСС е сформирано на 31 октомври 2022 година с четиригодишен мандат, който вече е изтекъл. Новоизбраното събрание обаче все още не е започнало работа.

Три насрочени заседания през юли, септември и октомври бяха отменени, което възпрепятства процедурата по избор на ново ръководство. Следващото заседание е планирано за 14 ноември, но остава неясно дали то ще доведе до разрешаване на кризата.

Мандатът на досегашния президент Драган Джаич също е приключил. Според сръбското издание Sport Klub той няма да участва в новото Общо събрание и не е ангажиран с провежданите консултации за бъдещото управление на федерацията.

На 2 ноември ФСС официално потвърди, че в определения срок не са постъпили кандидатури нито за президентския пост, нито за местата в Изпълнителния комитет. Това допълнително затруднява изборния процес и поставя централата в необичайна ситуация.

От сръбската федерация съобщиха, че административните ѝ служби поддържат контакт с Европейската футболна централа (УЕФА) и Международната футболна федерация (ФИФА), за да бъде гарантирано спазването на действащите разпоредби и нормалното функциониране на организацията до провеждането на нов избор.

Сред обсъжданите в сръбските медии възможности е назначаването на временно ръководство. Към момента обаче УЕФА не е обявила намерение да налага временна администрация, като се очаква сръбските футболни власти първо да потърсят вътрешно решение на проблема.

Управленската криза възниква в особено важен момент за сръбския футбол. През 2027 година страната трябва да бъде домакин, съвместно с Албания, на Европейското първенство за младежи до 21 години.

Подготовката за турнира изисква координация между националните футболни институции, местните организатори и УЕФА, а продължителната липса на легитимно ръководство би могла да създаде допълнителни административни затруднения.

Вниманието сега е насочено към заседанието на 14 ноември, когато се очаква да стане по-ясно какви стъпки ще предприеме Футболният съюз на Сърбия за преодоляване на кризата и възстановяване на нормалната работа на своите ръководни органи.