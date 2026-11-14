БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Следователят за катастрофата на „Тракия“:...
Чете се за: 04:05 мин.
Иван Шишков: Опозицията ни кара да се оправдаваме за...
Чете се за: 10:52 мин.
Исландски вулкан изригна на "Колежа“ и...
Чете се за: 07:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Свитолина се класира за полуфиналите след успех над Сабаленка

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази

Украинката сложи край на сезона на бившата №1 в света.

Елина Свитолина
Снимка: БТА
Слушай новината

Елина Свитолина се класира за полуфиналите на Финалния турнир на WTA след успех с 6:3, 3:6, 6:1 над Арина Сабаленка от Беларус в среща от последния кръг в груповата фаза.

За Свитолина това бе втори успех в турнира, който се провежда в Индиън Уелс, и бе пряк сблъсък за второто място в групата. За Сабаленка поражението бе второ и тя отпада още в груповата фаза за пръв път след 2021 година, когато дебютира на финалите на най-добрите осем през сезона.

Свитолина измъкна първия сет, въпреки че допусна ранно изоставане от 0:2 гейма. Украинката бе назад в резултата и във втория сет, но този път с 1:5 гейма и нямаше възможност за обрат.

Такъв обаче тя реализира в третия сет, в който допусна пробив още в първия гейм, но спечели следващите шест и за трети път в кариерата си ще играе на полуфинал на Финалите на WTA.

В спора за място на финала Свитолина ще срещне победителката от другата група Линда Носкова.

В другия полуфинал една срещу друга ще играят американката Джесика Пегула и рускинята Мира Андреева. Андреева, която предсрочно си бе осигурила първото място в група "В", се наложи с 6:2, 6:1 над сънародничката си Диана Шнайдер, която влезе, за да замести контузената Каролина Мухова (Чехия). Андреева приключва груповата фаза не само като единствената тенисистка в турнира без загуба, но няма и загубен сет все още.

Полуфиналите в Индиън Уелс са тази вечер.

#Финалите на WTA #Арина Сабаленка #Елина Свитолина

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина Джаро Стоянов
1
Почина Джаро Стоянов
78 са сигналите, подадени на телефон 112, за тежките катастрофи на АМ „Тракия“
2
78 са сигналите, подадени на телефон 112, за тежките катастрофи на...
Дъжд и гръмотевици през уикенда, утре в София максималните температури ще са 9°
3
Дъжд и гръмотевици през уикенда, утре в София максималните...
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ „Тракия“
4
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
5
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
"На лекарите голяма благодарност - от сърце": Изписаха част от пострадалите при тежката катастрофа на "Тракия"
6
"На лекарите голяма благодарност - от сърце": Изписаха...

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
3
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни търговски практики спрямо български производители
4
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни...
Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български скулптор Вежди Рашидов
5
Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български...
Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10 - 15 градуса
6
Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10 - 15...

Още от: WTA

Свитолина разкри как поддържа отношенията си с Монфис след раздялата
Свитолина разкри как поддържа отношенията си с Монфис след раздялата
Джесика Пегула преодоля Линда Носкова за място в Топ 4 на финалите на WTA Джесика Пегула преодоля Линда Носкова за място в Топ 4 на финалите на WTA
Чете се за: 02:22 мин.
Мира Андреева се класира за полуфиналите на Финалния турнир на WTA с успех над Арина Сабаленка Мира Андреева се класира за полуфиналите на Финалния турнир на WTA с успех над Арина Сабаленка
Чете се за: 02:05 мин.
Линда Носкова победи Коко Гоф и стана първата тенисистка, която се класира на полуфинал на заключителния турнир на WTA в Индиън Уелс Линда Носкова победи Коко Гоф и стана първата тенисистка, която се класира на полуфинал на заключителния турнир на WTA в Индиън Уелс
Чете се за: 02:20 мин.
Скандал на Финалите на WTA, тв коментатор отправи обидни думи по адрес на Сабаленка Скандал на Финалите на WTA, тв коментатор отправи обидни думи по адрес на Сабаленка
Чете се за: 02:20 мин.
Арина Сабаленка започна с победа на Финалите на WTA в Индиън Уелс Арина Сабаленка започна с победа на Финалите на WTA в Индиън Уелс
Чете се за: 04:25 мин.

Водещи новини

Следователят за катастрофата на „Тракия“: Възможно е да има няколко обвиняеми, но и разследването може да приключи без нито един
Следователят за катастрофата на „Тракия“: Възможно е да...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Иван Шишков: Опозицията ни кара да се оправдаваме за грешките на управлявалите 15 години Иван Шишков: Опозицията ни кара да се оправдаваме за грешките на управлявалите 15 години
Чете се за: 10:52 мин.
У нас
Тежка катастрофа затвори за часове Е79 край Монтана, има загинал Тежка катастрофа затвори за часове Е79 край Монтана, има загинал
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Над 2,7 тона храни са иззети при съвместна проверка на ОДБХ и полицията в Кърджали Над 2,7 тона храни са иззети при съвместна проверка на ОДБХ и полицията в Кърджали
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Въздушното пространство на САЩ е отворено
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Чудото на Мисисипи - няма жертви след удар между два кораба
Чете се за: 00:45 мин.
САЩ и Канада
Татяна Дончева: "Прогресивна България" се занимава твърде...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Крал Чарлз III на 78!
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ