Свитолина се класира за полуфиналите след успех над Сабаленка

Елина Свитолина се класира за полуфиналите на Финалния турнир на WTA след успех с 6:3, 3:6, 6:1 над Арина Сабаленка от Беларус в среща от последния кръг в груповата фаза.

За Свитолина това бе втори успех в турнира, който се провежда в Индиън Уелс, и бе пряк сблъсък за второто място в групата. За Сабаленка поражението бе второ и тя отпада още в груповата фаза за пръв път след 2021 година, когато дебютира на финалите на най-добрите осем през сезона.

Свитолина измъкна първия сет, въпреки че допусна ранно изоставане от 0:2 гейма. Украинката бе назад в резултата и във втория сет, но този път с 1:5 гейма и нямаше възможност за обрат.

Такъв обаче тя реализира в третия сет, в който допусна пробив още в първия гейм, но спечели следващите шест и за трети път в кариерата си ще играе на полуфинал на Финалите на WTA.

В спора за място на финала Свитолина ще срещне победителката от другата група Линда Носкова.

В другия полуфинал една срещу друга ще играят американката Джесика Пегула и рускинята Мира Андреева. Андреева, която предсрочно си бе осигурила първото място в група "В", се наложи с 6:2, 6:1 над сънародничката си Диана Шнайдер, която влезе, за да замести контузената Каролина Мухова (Чехия). Андреева приключва груповата фаза не само като единствената тенисистка в турнира без загуба, но няма и загубен сет все още.

Полуфиналите в Индиън Уелс са тази вечер.