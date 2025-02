T1 и G2 Esports оформиха финалното каре в Банкок

T1 и G2 Esports са последните два отбора, които намериха място в Топ 4 на първия Masters турнир на играта VALORANT в Банкок с награден фонд половин милион долара. Така всеки един от четирите региона ще има представител в плейофите.

В дербито на отборите от Pacific (Азия) подгласникът T1 постигна първата си победа над лидера DRX за 2025 година с 2:0 (13:11, 13:4). Чистият успех бе изключително изненадващ на фона на формата на корейските съперници, както и доминацията на DRX в преките двубои досега. В най-важния сблъсък обаче опитът на T1 се оказа ключов срещу младите геймъри на DRX, които си тръгват от Банкок, след като спечелиха първия си мач, но загубиха останалите два.

