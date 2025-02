T1 и Team Liquid се спасиха от елиминация в Банкок

T1 и Team Liquid запазиха шансовете си за класиране за плейофите на първия Masters турнир на играта VALORANT в Банкок с награден фонд половин милион долара.

Надпреварата е от веригата VALORANT Champions Tour и противопоставя най-добрите два отбора от всеки един от четирите региона. Осемте тима са поставени в една група, като тези, които постигнат два успеха, се класират за плейофите, докато тези, които загубят два пъти, отпадат.

Вторият най-добър отбор на региона Pacific (Азия) T1 постигна комфортна победа срещу подлгасника на Китай Trace Esports с 2:0 (13:3, 13:8). Корейците направиха интересното решение да сменят един от титулярните си играчи Лий "carpe" Джае-хйок с Го "Sylvan" Йънг-суп. Sylvan изпитваше проблеми в срещата, но неговите съотборници показаха топ форма, за да елиминират китайците от турнира в Банкок.

В следващия си мач T1 ще се изправи срещу другия представител на Pacific и голям корейски съперник DRX за място в Топ 4.

Вторият елиминационен сблъсък за деня предложи повече драма, а в него подгласникът на EMEA (Европа, Близкия Изток, Африка) Team Liquid се наложи с 2:1 (7:13, 16:14, 13:1) над втория най-добър тим на Americas (Северна и Южна Америка) Sentinels. Европейският тим бе на ръба на отпадането, след като отстъпи на избора на американците Lotus и изоставаше с 11:12 на собствената карта - Abyss. Тогава започна шоуто на капитана на TL Аяз "nAts" Ахметшин. Опитният руснак спечели важния 30-ия рунд за 16:14 в полза на европейците, а на решаващата карта - Bind, напомни за най-добрите си години със зашеметяващо представане за разгрома с 13:1.

YOU CAN'T KEEP GETTING AWAY WITH THIS @NATS__SS#VALORANTMASTERS pic.twitter.com/IbNIMjnxCW