Team Vitality и EDward Gaming се класираха за плейофите в Банкок

Team Vitality и EDward Gaming са първите два отбора, които се класираха за плейофите на първия Masters турнир на играта VALORANT в Банкок с награден фонд половин милион долара.

Надпреварата е от веригата VALORANT Champions Tour и противопоставя най-добрите два отбора от всеки един от четирите региона. Осемте тима са поставени в една група, като тези, които постигнат два успеха, се класират за плейофите, докато тези, които загубят два пъти, отпадат.

Първенецът на EMEA (Европа, Близкия Изток и Африка) Vitality стартира деня с труден успех над най-добрия отбор на Pacific (Азия) DRX с 2:1 (13:8, 11:13, 13:11). В лидер за европейския състав се превърна Никита "Derke" Сирмитев, който бе най-добрият играч на Vitality на всички три карти. Финландецът се превърна и в първия геймър постигнал повече от 2 000 убийства на международни турнири. Ким "MaKo" Мйонг-гуан успя успешно да се противопостави на Derke на избора на корейците - Abyss, но в останалите карти - Bind и Split, не показа характерното за него ниво.

Хегемонът в Китай EDward Gaming също постигна победа с 2:1 над първенеца на Americas G2 Esports (16:18, 13:8, 13:4). Действащите шампиони от най-големия турнир във VALORANT - Champions, загубиха избора на американците - Pearl, след пет продължения, но на домашната карта - Bind, както и на Fracture, смениха на по-висока предавка, за да се класират за плейофите в Банкок. Уан "CHICHOO" Шунжи бе както винаги непоклатим за EDG, но всички играчи на китайската организация заиграха на свръхчовешко ниво щом се стигна до решаващата карта, повеждайки на полувремето с 11:1, което уби всякаква интрига в двубоя.

