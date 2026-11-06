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Тейлър Фриц и Каспер Рууд продължават към четвъртфиналите в Париж

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Чете се за: 02:32 мин.
Спорт
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Американецът отказа французин, а норвежецът се справи с германец.

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Американецът Тейлър Фриц продължи преследването на класиране за Финалния трунир на АТР, след като на турнира от сериите „Мастърс“ в Париж леко победи надеждата на домакините Артър Фис и се класира за четвъртфиналите.

Фриц се наложи в два сета с 6:3, 6:4 за час и 12 минути и в следващия кръг ще има най-голямото възможно предизвикателство във френската столица – мач срещу Карлос Алкарас (Испания), който стигна до тука без игра след отказване на противник по-рано днес.

„Връщах много добре топката и сервирах много добре“, каза Фриц, което беше самата истина, тъй като началните удари му помогнаха много в мача днес. „Мачът се насочва от само себе си, когато сервирам добре и играя агресивно. Условията бяха бързи и наистина ми дадоха сили, когато се намесих и се насочих към ударите.“

Фриц се възстанови при изоставане от един сет в първите си два мача във френската столица, но днес контролираше мача от самото начало срещу французина, който се стремеше да достигне до последните осем на домакинския си турнир от Мастърс 1000 за първи път. Американецът взе ранен пробив при резултат 3:2 в първия сет, за да продължи напред.

„Развълнуван съм за това“, каза Фриц за срещата си с Алкарас в петък. Развълнуван съм от възможността. Ето защо стигнах до този момент в турнира. Знаех, че вероятно ще трябва да се срещна с него, ако искам да имам шансове за участие в Торино. Така че съм готов да играя“.

Норвежецът Каспер Рууд също отива в топ 8 на турнира, след като се наложи с 6:3, 6:3 над Ян-Ленард Щруф (Германия). Рууд се справи за 64 минути, като и в двата сета направи пробиви, донесли му преднина с 4:2. А до края комфортно печелеше подаванията си и така си гарантира среща с Нуно Боржеш (Португалия) в спор за полуфинално място.
/АВ/

#тенис турнир в Париж 2026 #Тейлър Фриц #Каспер Рууд

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