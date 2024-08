Тейлър Фриц и Томи Пол донесоха олимпийски бронз на САЩ по тенис на двойки

Тейлър Фриц и Томи Пол донесоха бронза на САЩ на олимпийския турнир по тенис двойки за мъже на Игрите в Париж. Американците победиха Томаш Махач и Адам Павлашек от Чехия с 6:3, 6:4 в мача за третото място, които продължи 70 минути.

На корт „Филип Шатрие“ американската двойка водеха през целия мач и превъзхождаха чехите.

USA grab the bronze!



Taylor Fritz and Tommy Paul win the USA’s 26th medal in the Olympic Tennis Event since 1988 #Paris2024 | #Olympics | #Tennis pic.twitter.com/AfJBN840Dc