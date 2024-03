Точкова бездна

Снощи Интер отпадна от Шампионската лига след изпълнения на дузпи от Атлетико Мадрид и сезонът от гледна точка на интрига за тима от Милано на теория, а и на практика приключи. "Нерадзурите" напуснаха и турнира за Купата на Италия, а в Серия "А" водят с толкова много точки, че не може да има абсолютни никакви въпроси относно това кой ще е новият шампион на Ботуша. И за да бъдем по-конкретни - Интер води с 16 точки пред втория Милан, което е огромна, колосална разлика.

Като любители на статистиката веднага правим справка за други подобни бездни между два съседни отбора в класирането на различни първенства из Европа, правейки уточнението, че не е задължително да става въпрос за водач и подгласник в някой шампионат. (Правим уточнение, че няма да се дават примери, когато от актива на даден отбор са извадени точки заради някакво провинение).

Дори няма нужда да се връщаме назад във времето, за да намерим чутовна разлика в точките между отбори, които на пръв поглед преследват едни и същи цели. Само вижте какво се случва в турската Суперлига. Понастоящем битката за титлата е между Галатасарай и Фенербахче, като Чим Бом има аванс от 2 точки пред преследвача си. На третото място в класирането е съставът на Трабзонспор. Трудно ще асимилирате вероятно следната информация, но разликата между втория Фенербахче и третия Трабзонспор сега е 27 точки. Фенербахче е натрупал вече 76 точки, докато следващият в таблицата има 49. И това ако не е надбягване с два коня.

Подобно явление имаше и преди няколко сезона в Англия. Тогава Ливърпул изглеждаше непобедим и завърши кампанията с 9 поредни победи и 97 точки. Само че имаше друг още по-могъщ тим. Машината на Хосеп Гуардиола приключи с 14 последователни успеха и финишира с 98 пункта. Двата отбора бяха в изцяло различна орбита и дори най-силното вътрешно първенство на света нямаше достойни противници на "гражданите" и състава от града на Бийтълс. Третият в крайното класиране Челси приключи сезона със 72 точки или с 25 по-малко от втория Ливърпул. Интересното е, че година по-късно, макар и не в края на първенството, Манчестър Сити бяха в същата роля - на изоставащ с 25 пункта отбор. Пандемията беше предизвикала хаос навсякъде и различният брой изиграни мачове означаваше, че "гражданите" се намират на второ място във Висшата лига с 57 точки след 28 срещи. Първият в подреждането - Ливърпул - разполагаше с 82 точки след 29 мача.

Throw back to when Derby County got 11 points in the whole of the 2007-08 Premier League season. pic.twitter.com/zPZt9Fuy8t