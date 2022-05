Топката за финала в Шампионска лига носи послание за мир

От Съюзът на европейските футболни асоциации (УЕФА) разкриха топката, с която ще се играе финала в тазгодишното издание на Шампионска лига.

Шарката на топката представлява сиви звезди на бял фон. Върху кълбото е изписана думата "мир", както на английски, така и на кирилица, с цел край на войната на територията на Украйна.

The official #UCLfinal match ball is here #UCL x @adidasfootball pic.twitter.com/ZxTHrZG14w