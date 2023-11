Торонто победи Минесота с попадение на Нюландер в продължението

Уилям Нюландер вкара 3:09 минути след началото на продължението и Торонто Мейпъл Лийфс надви с 4:3 Минесота Уайлд за четвъртата си поредна победа в редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

Това бе последен мач от хокейните серии в Швеция.

Нюландер пое шайбата, напредна към вратата и преодоля Марк-Андре Флюри с 12-ия си гол за сезона. Така дясното крило продължи рекордната за клуба серия от 17 мача с точка, като само в родна Швеция той е с два гола и три асистенции от два двубоя. Остин Матюс също се разписа за Лийфс в Стокхолм, изравнявайки Кайл Конър от Уинипег Джетс при реализаторите с 14 попадения.

Матю Нийс също бе точен за Торонто, Морган Рийли завърши с гол и асистенция, а Джоузеф Уол отрази 33 удара. Матс Зукарело вкара веднъж и завърши с две точки за Минесота, а останалите попадения бяха дело на защитниците Джон Мерил и Джейк Мидълтън.

William Nylander scores the @Energizer OT winner as the @MapleLeafs get the win in the final #NHLGlobalSeries game! pic.twitter.com/gRUiObb8Xb