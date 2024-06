Трагедия сполетя черногорския национален отбор по футбол

Вратарят на черногорския национален отбор Матия Шаркич почина на 26-годишна възраст, съобщиха от клубния му отбор Милуол.

Според информации на Шаркич му е прилошало в апартамент в град Будва в Черна гора в събота.

Роденият в Гримзби Шаркич започва кариерата си в академията на Андерлехт, преди да се присъедини към Астън Вила през 2015 г. След различни периоди под наем, той се присъедини към Милуол миналия август и изигра 33 мача.

Шаркич направи дебюта си за Черна гора срещу Беларус през 2019 г. и миналата седмица беше в състава за приятелския мач срещу Белгия.





Millwall Football Club is completely devastated to announce that Matija Sarkic has passed away at the age of 26.