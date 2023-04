Три дървета паднаха и прекъснаха Мастърс турнира по голф

Три борови дървета паднаха по време на силни бури на Огъста Нешънъл, където се провежда първият за годината турнир от Мейджърите по голф - Мастърс, като по чудо се размина без пострадали хора. Вторият кръг от надпреварата бе прекъснат заради лошото време.

Бурите се очакваха през деня и организаторите на съревнованието преместиха всички начални часове за петък с половин час с надеждата вторият кръг да се проведе по план. Сутринта бе изпълнена с топло и влажно време, но малко след обед се появиха облаци. Игрището вече беше почистено в продължение на 21 минути, когато първата серия от дъжд мина през района, и предупредителната сирена отново сигнализира в 16:22 местно време, че се чакат нови бури. Те донесоха силен дъжд и опасност от светкавици. Около момента на сирената, две огромни дървета паднаха близо до 17-ия тий бокс.

