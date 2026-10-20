Турските спасители откриха тялото на още една жертва на наводненията в Истанбул

Девет станаха жертвите на наводненията, засегнали Истанбул и съседния окръг Коджаели в Северозападна Турция през изминалите дни, след като в залива Златния рог беше открито тялото на още един човек, съобщават турски медии.

Последната жертва е мъж, който беше в неизвестност след проливните дъждове в истанбулския квартал Аязага. Той беше открит мъртъв в залива Златния рог (Халич) днес, предаде турската телевизия Хабертюрк, позовавайки се на информация на местното валийство.

Така броят на загиналите при наводненията само в Истанбул достигна седем души. Издирвателните и спасителните операции в града са прекратени, тъй като няма повече хора в неизвестност, съобщи валийството.

Други двама души загинаха в окръг Коджаели. Те са се намирали в автомобил, отнесен от придошлите води на река в района на Гебзе.

Проливните дъждове, започнали на 14 октомври, причиниха наводнения в редица райони на Истанбул, като на места количеството на валежите достигна около 272 литра на квадратен метър. Бяха наводнени жилищни и търговски обекти, затруднено бе движението, а на места се стигна до срутване на подпорни стени и свлачища.