Две са вече жертвите на поройните валежи в Истанбул

Две са вече жертвите на поройните валежи, които вчера паднаха в Истанбул. Снощи 34-годишен мъж се е подхлъзнал, докато се опитвал да премине през наводнените улици в квартал Аязага, район Саръйер, и ударил главата си в тротоара. Граждани го извадили от водата и го откарали в болница, но той починал, без да дойде в съзнание, съобщи телевизия „А Хабер“, позовавайки се на валийството. По случая е започнало разследване.

Вчера 14-годишно момче загина от токов удар, след като стъпи в локва в парк в квартал Балат, район Фатих.

Пороите и силните ветрове, които бушуват от два дни, парализираха живота в Истанбул. По данни на валийството са подадени над 3000 сигнала за наводнения, свлачища, паднали дървета и стълбове, както и за наводнени автомобили, жилища и офиси.