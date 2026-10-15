Заради проливните дъждове днешният ден е научебен в Истанбул, въведена е забрана за двуколесни превозни средства

Валийството в Истанбул обяви утрешния 15 октомври за неучебен ден заради проливните дъждове, които наводниха мегаполиса и станаха причина за проблеми с транспорта. Наред с това част от гражданите ще могат да ползват еднодневен отпуск, а от 21.00 ч. тази вечер се въвежда забрана на превозни средства с две колела до второ нареждане. Решението беше публикувано в официалната страница на институцията във Фейсбук.

"Валийството в Истанбул взима редица мерки заради проблемите, които дъждът създаде, за да може той да засегне възможно най-малко живота на гражданите", пише в съобщението, с което беше оповестено решението.

Денят ще бъде неучебен във всички учебни заведения, без значение дали са държавни или частни.

Валийството ще осигури административен отпуск за всички инвалиди, ветерани, бременни и майки с деца под осем години, които работят в обществени институции.

"Мярката за служителките с деца под осем години не обхваща жените, които работят в здравния сектор, сигурността и борбата с дъждовете", уточниха от Валийството в Истанбул.

Жените, които имат деца с увреждания под осем години обаче, ще бъдат в отпуска без значение от сектора, в който са заети.

От тази вечер в 21.00 ч. до второ нареждане ще бъде въведена забрана за мотоциклети, както и за всякакви двуколесни превозни средства.

Дъждът в Истанбул заля пътищата, засегна три моста и създаде транспортен хаос. В района на Саръйер бяха наводнени болница и къщи. По информация на в. "Миллийет" към този час на терен работят 378 спешни и пет спасителни екипа. Най-много дъждове са паднали в района на Бейкоз и Саръйер.