Упамекано и Кунде пропускате мачовете на Франция през октомври

Дайот Упамекано и Жул Кунде отпаднаха от състава на националния отбор на Франция за предстоящите два двубоя през октомври поради травми, обявиха от местната футболна федерация.

И двамата състезатели играха в неделя вечер за своите клубни тимове - Байерн Мюнхен и Барселона, но и Упамекано, и Кунде се наложи да бъдат заменени и не успяха да довършат двубоите.

Селекционерът на "петлите" Дидие Дешан реагира мигновено и на тяхно място в групата повика двама бранители от Челси - Аксел Дисаси и Мало Густо. За втория това всъщност е и дебютна повиквателна за националния отбор, докато Дисаси вече има записани 4 мача.

За Франция предстои трудно гостуване на Нидерландия в Амстердам в петък (13 октомври) в двубой от квалификациите за Евро 2024, като при победа Килиан Мбапе и компания ще си осигурят виза за шампионата в Германия догодина.

На 17 октомври (вторник) французите приемат Шотландия в Лил в приятелска среща.

