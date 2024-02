В Париж откриха олимпийското село в присъствието на президента Еманюел Макрон

Президентът на Франция Еманюел Макрон присъства на церемонията по предаването на ключовете от олимпийското село на организационния комитет на Париж 2024.

Макрон изрази възхищението си от видяното, като възкликна "Ние сме строители!".

Президентът на републиката отиде в Сен Дени, за да открие комплекса, който ще приеме повече от 14 000 души по време на олимпийските и параолимпийските игри.

Преди седем години мястото беше огромна промишлена зона. Бюджетът за построяването на олимпийското село възлиза на два милиарда евро, включително 646 милиона публични средства.

"Това е шедьовър на френската строителна индустрия", каза Никола Феран, генерален директор на SOLIDEO, компанията, отговаряща за подготовката на инфраструктурата на Олимпийските игри.

Феран връчи символичен ключ от селото на президента на организационния комитет на Париж 2024 Тони Естанге, официално приключвайки седемгодишния цикъл, откакто Париж получи домакинството на Игрите.

Кметът на Париж Ан Идалго и местни представители, както и президентът на региона Валери Пекрес и министърът на спорта Амели Удеа-Кастера присъстваха на откриването.

