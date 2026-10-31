Валентен Вашро и Иржи Лехечка ще играят за титлата на турнира в Базел

Иржи Лехечка от Чехия и Валентен Вашро от Монако се класираха за финала на турнира в зала в Базел от сериите АТР 500.

Поставеният под №8 в схемата Лехечка се наложи с 3:6, 7:5, 6:4 над германеца Ян-Ленард Щруф и за втори път през този месец ще играе на финал след този в Токио.

Преломният момент в мача бе в края на втория сет, когато Лехечка отрази мачбол при 4:5 гейма на свой сервис. Веднага след това той реализира първия си пробив в мача за 6:5, а още в първия гейм на третия сет направи нов пробив, който му павира пътя към победата.

Доста по-лесно за финала успя да се класира Вашро, който победи със 7:6(5), 6:3 поставения под №6 Тейлър Фриц. Американецът водеше с 4:1 и с 5:3 точки в тайбрека на първия сет, но допусна да загуби четири поредни разигравания и така Вашро поведе в резултата.

Във втория сет монегасецът вече бе много по-уверен и след пробив за 5:3 гейма успя да реши мача.

До момента Вашро и Лехечка са играли два пъти помежду си, като и двамата имат по една победа.