БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жълт код за валежи в Западна и Централна България в неделя
Чете се за: 00:37 мин.
Близки и приятели се простиха със Слави Бинев
Чете се за: 00:47 мин.
Българските туристи, пострадали при катастрофата в...
Чете се за: 02:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Валентен Вашро и Иржи Лехечка ще играят за титлата на турнира в Базел

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

До момента двамата са играли два пъти помежду си, като имат по една победа.

Иржи Лехечка
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Иржи Лехечка от Чехия и Валентен Вашро от Монако се класираха за финала на турнира в зала в Базел от сериите АТР 500.

Поставеният под №8 в схемата Лехечка се наложи с 3:6, 7:5, 6:4 над германеца Ян-Ленард Щруф и за втори път през този месец ще играе на финал след този в Токио.

Преломният момент в мача бе в края на втория сет, когато Лехечка отрази мачбол при 4:5 гейма на свой сервис. Веднага след това той реализира първия си пробив в мача за 6:5, а още в първия гейм на третия сет направи нов пробив, който му павира пътя към победата.

Доста по-лесно за финала успя да се класира Вашро, който победи със 7:6(5), 6:3 поставения под №6 Тейлър Фриц. Американецът водеше с 4:1 и с 5:3 точки в тайбрека на първия сет, но допусна да загуби четири поредни разигравания и така Вашро поведе в резултата.

Във втория сет монегасецът вече бе много по-уверен и след пробив за 5:3 гейма успя да реши мача.

До момента Вашро и Лехечка са играли два пъти помежду си, като и двамата имат по една победа.

#Иржи Лехечка

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте финалите на световното първенство по борба пряко по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по борба пряко по БНТ 3
„С усмивка към върха“ – БНТ 3 представя документален филм за олимпийската медалистка Лора Христова
2
„С усмивка към върха“ – БНТ 3 представя...
Кучетата в Чернобил имат гени, адаптирани към „края на света“, сочи проучване
3
Кучетата в Чернобил имат гени, адаптирани към „края на...
Напрежение в Полша: Навроцки прекрати пътуването си до Сенегал, след като полицията влезе в сградата на Конституционния съд
4
Напрежение в Полша: Навроцки прекрати пътуването си до Сенегал,...
Венци Стефанов: Отиде си добър човек, дано Господ го приеме
5
Венци Стефанов: Отиде си добър човек, дано Господ го приеме
Никола Цолов впечатли с 12-о място в първата си тренировка във Формула 1
6
Никола Цолов впечатли с 12-о място в първата си тренировка във...

Най-четени

ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
1
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че политиката, която правителството води, не е добра за България
2
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
3
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочат данни на "Алфа Рисърч"
4
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей...
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
5
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
Проливни дъждове, съществено застудяване и сняг в края на седмицата
6
Проливни дъждове, съществено застудяване и сняг в края на седмицата

Още от: Тенис

Трима българи ще се борят за титлите на международния турнир по тенис в София
Трима българи ще се борят за титлите на международния турнир по тенис в София
Хариет Дарт спаси три мачбола и ще спори с Лили Тагер за титлата в Гуанджоу Хариет Дарт спаси три мачбола и ще спори с Лили Тагер за титлата в Гуанджоу
Чете се за: 02:25 мин.
Винъс Уилямс се завърна на полуфинал след осем години, но остана на крачка от финала в Гуанчжоу Винъс Уилямс се завърна на полуфинал след осем години, но остана на крачка от финала в Гуанчжоу
Чете се за: 02:10 мин.
Лейла Фернандес и Диана Шнайдер ще спорят за трофея в Токио Лейла Фернандес и Диана Шнайдер ще спорят за трофея в Токио
Чете се за: 01:25 мин.
Фриц продължава към полуфиналите в Базел след отказване на Фис Фриц продължава към полуфиналите в Базел след отказване на Фис
Чете се за: 01:15 мин.
Росица Денчева отпадна на полуфиналите на двойки на WTA 125 турнир в Италия Росица Денчева отпадна на полуфиналите на двойки на WTA 125 турнир в Италия
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Такси падна от мост в София, шофьорът оцеля (ВИДЕО)
Такси падна от мост в София, шофьорът оцеля (ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Съобщение за предизборните материали на сайта на БНТ Съобщение за предизборните материали на сайта на БНТ
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Българските туристи, пострадали при катастрофата в Турция, се прибират в Русе Българските туристи, пострадали при катастрофата в Турция, се прибират в Русе
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Напрежение в Полша: Полиция в Конституционния съд след опит за нахлуване на демонстранти Напрежение в Полша: Полиция в Конституционния съд след опит за нахлуване на демонстранти
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Подготовката на секциите в Турция: Ще има ли по-висока избирателна...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Американското посолство в Русия: Има реална заплаха за събитие с...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Близки и приятели се простиха със Слави Бинев
Чете се за: 00:47 мин.
Още
Трима журналисти от БНТ с награди от Съюза на българските журналисти
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ