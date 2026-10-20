Валери Божинов се завръща в Левски в нова роля

Бившият национал Валери Божинов се завръща в Левски. Вече и ясно и под каква форма.

"Играч №88 не е тук да играе. От днес влизам в нова роля - вашата връзка с Отбора на народа. Вашият човек в Отбора на народа. Какво по-хубаво от това? Няма. Ще ви срещам с играчите, Ще ги предизвиквам. И ще ви показвам Левски отблизо - така, както рядко го виждате. Есклузивни моменти. Зад кадър. От първо лице. Последвайте Играч №88. Първият епизод идва още утре", казва Валери Божинов във видео, публикувано на официалната страница на Левски.