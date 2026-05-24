"Върви народе, възродени..." – празнично шествие за 24 май в София

Академичното шествие тръгна тази сутрин от Археологическия музей в столицата.

Наистина се усеща родолюбието и гордостта от българската писменост. Шествието премина много тържествено. В него се включиха над 78 училища, 6 детски градини и стотици родители със своите деца.

Веселин Стефанов, директор на 51-во СУ: "Това е най-хубавият български празник, в който учим децата наистина да славят имената на Кирил и Методий." Алина: "Днес е Деня на славянската писменост." Митко: "Без буквите не можем да говорим, не можем да учим, не можем да пишем."

Шествието приключи пред храм-паметника "Св. Александър Невски", а преди броени минути започна и концерт на учениците.

