ВАС окончателно отхвърли жалбата на граждани срещу разширението на кариерата край село Боснек, отхвърли и предложението на адвоката на жителите - делото да се отнесе до Европейския съд.



Като губеща страна четиримата жалбоподатели трябва да платят разходите по делото, както и хонорара на адвоката на фирмата ИНМАТ за момента, възлизащ на 5500 евро.

От инициативния комитет ще подготвят жалба до Европейския съюз. Вече са изпратени и спешни жалби до ДАНС и министър-председателя на България.

В тях са приложени резултати от специализирани сателитни радарни изследвания, които показват потенциалните рискове за язовир „Студена“ , ако кариерата бъде разширена. Според тях основен проблем е липсата на представена независима комплексна оценка на въздействията от кариерните взривове и неизясненото значение на установените чрез сателитните изследвания деформационни индикации.

В писмото до премиера се казва, че жителите на селата Боснек, Струдена и Старо село настояват за личната му ангажираност, конкретна междуведомствена координация и среща с представители на инициативната група.

Настояват за проверка от независими компетентни специалисти, ясна отговорност и резултат, както и за незабавни действия по законосъобразно временно преустановяване на новите кариерни процедури и реализацията на вече одобрените инвестиционни предложения. Очакват от компетентните органи спешно да изяснят потенциалните рискове за язовир „Студена“.

Жителите са категорично против разширението на кариерата край с. Боснек. Докато траеше делото то беше спряно. Пред съда жалбоподателите настояваха да се преразгледа доклада по ОВОС. Според тях той е непълен и не отразява проблемите, които могат да настъпят, ако кариерата бъде разширена.

Илинда Евтимова от инициативния комитет разказа, че са искали и експертиза от хидрогеолог, но той се е изказал положително за разширението, защото според него взривовете няма да повлияят нито на карстовите извори, нито на язовирната стена.

В крайна сметка съдът в Перник взима решение, че жалбата е неоснователна. От комитета подават нова във ВАС и делото е насрочено за декември.

По молба на фирмата-инвеститор – ИНМАТ, обаче делото е изтеглено 3 месеца по-рано, което е прецедент.



Становището на ВАС, с което магистратите отхвърлят жалбата е написано за 2 седмици при законов срок от 1 месец.