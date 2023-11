Вашингтон спечели срещу шампиона Лас Вегас в НХЛ

Вашингтон спечели с 3:0 като домакин на носителя на купа "Стенли" Лас Вегас в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига.

Дилан Стром даде аванс на столичани, а Конър МакМайкъл и Бек Маленстин оформиха успеха в последната минута на мача. Чарли Линдгрен спаси всичките 35 удара и не допусна гол ("шътаут") за трети път в кариерата си и за първи от 26 февруари 2018 година насам.

Вашингтон записа трета поредна победа и седма в последните девет мача, но отново не успя да се разпише при числен превес и остава на дъното на лигата по този показател с успеваемост от едва 7,3 процента от началото на сезона.

Лас Вегас допусна четвърто поражение в 16 мача от началото на кампанията и с 25 точки остава на върха в Западната конференция.

