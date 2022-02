Възможно ли е Турция да изиграе ролята на посредник между Русия и Украйна?

Възможно ли е Турция да изиграе роля на посредник между Русия и Украйна? Отговорът на този въпрос потърсихме от посланика на Турция в България Н. Пр. Айлин Секизкьок. В специално интервю за предаването "Говори сега" по БНТ дипломатът говори за отношенията България-Турция, както и за решението на страната ѝ да смени международно си име.

БНТ: Провеждаме това интервю часове след като Турция подписа няколко споразумения с Украйна. Сред тях е и споразумение за свободна търговия. Какво ще донесат те не само на двете държави, но и на света?

БНТ: В това напрежение бяха засегнати и България, и Румъния. Знаете, Русия поиска изтеглянето на войските на Алианса от двете страни. Как приема Турция това искане като член на НАТО?

Турция сменя името си

БНТ: Още една новина насочи вниманието към Турция през последните седмици – желанието на страната да смени международното си име. Защо взехте това решение и как новото име ще промени имиджа на страната?

Н. Пр. Айлин Секизкьок: Както знаете, това не е нещо ново. От доста време търсим начин да променим етикета "Made in Turkey" към "Made in Türkiye". В началото частният сектор, а не държавата искаше това. Върху всички наши продукти, предназначени за износ пише: "Made in Türkiye". "Türkiye" въплъщава вековните ни традиции, култура, кухня, туризъм. С това звучене думата е оставила ярки следи. Думата "Türkiye" е запазена марка за нас. Приемаме това в някаква степен и като стратегическа стъпка за развитието ѝ. Смятаме, че по-този начин, стоките, произведени в нашата страна, ще бъдат представени и по-добре. Правителството ни е решено да предприеме тази стъпка.