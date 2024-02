Вегас прекрати победната серия на Едмънтън в НХЛ

Чандлър Стивънсън вкара в последната третина и записа асистенция при успех на Вегас Голдън Найтс с 3:1 срещу Едмънтън Ойлърс, с което шампионите сложиха край на серията от 16 победи на канадците в редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

Конър Макдейвид се разписа с човек по-малко за Ойлърс, които пропуснаха шанс да изравнят рекорда от 17 победи на Питсбърг Пенгуинс.

Ейдин Хил направи 30 спасявания за третата си поредна победа на вратата на Вегас, а Никълъс Рой и Уилям Карлсон отбелязаха другите попадения за Голдън Найтс. Те пък са с баланс 6-1-1 в последните си осем мача.

Chandler Stephenson rips it home to give the @GoldenKnights the lead early in the third! ️



