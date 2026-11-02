Велико Търново: Изборният ден премина спокойно, но при обработката на протоколите са установени липсващи гласове

Около 3:30 часа тази нощ приключи приемането и обработването на изборните протоколи в Районната избирателна комисия във Велико Търново.

По данни от обобщението на изборните резултати, Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават около 55 000 гласа, срещу 33 000 за двойката Андрей Гюров и Георги Кандев.

Изборният ден в региона премина спокойно, без сигнали за нарушения и проблеми с машинното гласуване. При предаването на изборните книжа обаче е установен проблем с една от секционните избирателни комисии. Членовете ѝ от град Бяла черква са предали флашки с повредени данни. Наложило се през нощта да бъде организиран транспорт до Районната избирателна комисия, където повторно са преброени контролните разписки.

В три секции са установени и несъответствия между отчетените от машините гласове и броя на избирателите, подписали се в списъците. Става въпрос за общо три липсващи гласа.

Въпреки променените указания на ЦИК, според които при определени условия избирателите могат да гласуват повторно, ако машината покаже съобщение, че гласът им не е отчетен, подобни случаи са установени и във Великотърновско.

Внимание вчера следобед привлякоха и 13 автобуса с турска регистрация, които предизвикаха въпроси за евентуален изборен туризъм. Всички превозни средства са били проверени от полицията. Установено е, че автобусите се връщат от екскурзия по маршрут през Румъния и Турция и са спрели във Велико Търново за почивка. Проверени са документите на пътниците и шофьорите, а част от автобусите са били ескортирани от полицейски автомобили до началото на прохода Хаинбоаз.

Въпреки установените технически проблеми и несъответствия, изборният ден във Великотърновско премина сравнително спокойно.