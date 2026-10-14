Велислав Вуцов се завръща в Левски с нова роля, готви ветераните за дерби с ЦСКА

Велислав Вуцов се завръща на "Герена“, където ще поеме нова роля в структурата на Левски. Бившият старши треньор на „сините“ ще бъде главен организатор на ветеранския отбор на клуба, като ще отговаря за координацията на състава и ще го води по време на предстоящите срещи.

Синът на легендарния Иван Вуцов и баща на настоящия вратар на Левски Светослав Вуцов обяви новината в своя подкаст, като разкри подробности около ангажиментите си и плановете за развитието на ветеранския тим.

Вуцов уточни, че няма да изпълнява функциите на старши треньор, тъй като тази роля остава поверена на Воин Войнов и Георги Тодоров. Неговата основна задача ще бъде свързана с организацията на отбора и участието му в предстоящите двубои.

"Няма да съм треньор, защото такива са Воин Войнов и Гошо Тодоров, които са много добри. Те обаче искат малко да си починат. Аз няма да ги тренирам. Ще го водя по мачове и ще бъда главен организатор на ветераните“, обясни Вуцов.

Той не скри задоволството си от възможността отново да бъде част от живота на клуба, с който семейството му е тясно свързано.

"Това ще го правя с голям кеф“, категоричен беше бившият наставник на "сините“.

Вуцов призна, че организацията на ветеранския отбор е сериозно предизвикателство, тъй като голяма част от бившите футболисти имат професионални и лични ангажименти, които затрудняват събирането на състава.

"Трудно е, защото всеки има ангажименти – един е треньор, друг има бизнес, трети е учител“, коментира той.

Според него представянето на ветераните през миналия сезон не е отговаряло на традициите и авторитета на Левски, което допълнително го мотивира да се заеме с новата задача.

"Миналата година отборът не се е представил както отговаря на Левски“, заяви Вуцов.

Бившият треньор разкри още, че вече е провел срещи с ръководството на клуба, на които са били обсъдени възможностите за по-добра организация и привличането на популярни личности към инициативите на ветеранския тим.

"Имах срещи с ръководството на Левски, като имам идея да поканим известни хора“, сподели той.

Вуцов представи и програмата на отбора за предстоящите срещи от Софийското първенство за ветерани.

Първият двубой ще се проведе в четвъртък от 16:00 часа на стадион "Георги Аспарухов“, където Левски ще приеме Железница.

След това на "сините“ предстоят срещи със Славия и Локомотив София, а най-големият акцент в програмата ще бъде традиционното съперничество с ЦСКА.

Именно дербито с „червените“ ще бъде последният мач на Левски от Софийското първенство за ветерани.