Венецианската комисия цени сътрудничеството си с Конституционния съд на България, то е дългогодишно и значимо, каза Ейрик Холмьовик, заместник-председател на Венецианската комисия, при участието си в София в Международната конференция по повод 35-ата годишнина от създаването на Конституционния съд на Република България.

Холмьовик отбеляза, че досега Венецианската комисия е приела 30 становища, доклади относно България, като се подготвя още едно.

Венецианската комисия споделя виждането, че конституционните съдилища са „пазителите par excellence“ на върховенството на правото. Всъщност, значението на конституционното правосъдие е толкова голямо, че Венецианската комисия – в своя актуализиран контролен списък относно върховенството на правото от 2025 г. – включи конституционното правосъдие като отделен критерий. Конституционното правосъдие остава централен елемент на конституционната демокрация и определящ критерий за върховенството на правото, каза още Холмьовик.

Поздравления по повод годишнината отправиха през видеообръщения още Кун Ленартс, председател на Съда на Европейския съюз и Матиас Гийомар, председател на Европейския съд по правата на човека.

Ленартс каза, че годишнината е силно символична, тъй като създаването на Конституционния съд е едно от събитията, белязали ключовия демократичен обрат, който България предприема след падането на комунистическия режим. Освен това, по думите на Ленартс, проверката за конституционност на законите и други държавни актове, осъществявана от Конституционния съд през първите години от неговото съществуване, допринася за утвърждаването на конституционната демокрация в България, проправяйки пътя към присъединяването на страната към ЕС на 1 януари 2007 г.

Матиас Гийомар каза, че отстъплението от демокрацията, въпросите на данъчната и съдебната независимост, както и технологичният напредък или търговските процеси, развиващи се по-бързо, отколкото регулациите, които могат да ги овладеят – всичко това налага националните правни системи да се адаптират към новите правни предизвикателства, за да защитят различните принципи на върховенството на закона.

Преди работната част на форума приветствия отправиха още Александър Корнезов, съдия в Съда на Европейския съюз, Марияна Кънчева, съдия в Общия съд на Европейския съюз и Диана Ковачева, съдия в Европейския съд по правата на човека.