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Венсан Компани се завърна на работа в Байерн Мюнхен след здравословните проблеми

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Спорт
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Белгийският специалист постепенно подновява задълженията си след престой в болница, но все още няма яснота кога ще се завърне край тъчлинията

Венсан Компани се завърна на работа в Байерн Мюнхен след здравословните проблеми
Снимка: БГНЕС
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Старши треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани направи първа стъпка към завръщането си към нормалния работен процес, след като отново посети клубната база на баварците. Белгийският специалист постепенно възстановява дейността си след здравословните проблеми, заради които беше хоспитализиран през октомври.

40-годишният наставник се завърна в офисите на тренировъчния комплекс на улица „Зебенер Щрасе“ във вторник, 10 ноември, по време на паузата за националните отбори.

Въпреки положителното развитие Компани все още не е готов да поднови пълноценно треньорските си задължения, като завръщането му на резервната скамейка ще зависи от медицинските прегледи и препоръките на лекарите.

Белгиецът отсъства от 23 октомври, когато колабира, докато наблюдаваше тренировка на отбора до 23 години на Байерн. В дните преди инцидента специалистът е страдал от вирусна инфекция, която вече го е принудила да пропусне няколко тренировки на първия отбор и медийни ангажименти.

Въпреки неразположението си Компани води Байерн при равенството 2:2 срещу Арсенал в Шампионската лига на 21 октомври.

След инцидента наставникът беше откаран в болница, където лекарите установиха менингеално дразнене – възпалително състояние, засягащо обвивките около главния и гръбначния мозък.

От германския клуб впоследствие потвърдиха, че състоянието му е стабилно. Около 28 октомври Компани беше изписан от болницата, за да продължи възстановяването си в домашни условия с медикаментозно лечение и почивка.

Ръководството на Байерн нееднократно подчерта, че здравето на треньора остава основен приоритет и няма да бъде предприемано прибързано завръщане към натоварения работен график.

Спортният директор Макс Еберл заяви, че възстановяването на Компани ще отнеме седмици, а не дни. Той обърна внимание и на необходимостта специалистът да бъде предпазен от прекомерно натоварване, тъй като белгиецът е известен с интензивния си работен режим и често прекарва до 12 часа дневно на тренировъчната база.

Почетният президент на Байерн Ули Хьонес също коментира ситуацията на 8 ноември, като изрази предположение, че Компани може да се завърне край тъчлинията около две или три седмици след международната пауза.

По време на отсъствието му първият отбор е воден от помощник-треньора Аарън Данкс, който работи съвместно с останалите членове на щаба Рене Марич и Флорибер Н'Галула.

Данкс, който беше част от екипа на Компани и по време на престоя му в Бърнли, успя да запази стабилността в представянето на баварците. Отборът продължи участието си в Бундеслигата, Купата на Германия и Шампионската лига, като сред положителните резултати беше и победата над Атлетико Мадрид.

Според информация на журналиста Филип Кеслер от TZ München, разпространена и от трансферния експерт Фабрицио Романо, завръщането на Компани в клубните офиси е част от внимателно планиран процес за постепенно възстановяване на професионалните му ангажименти.

Следващият официален мач на Байерн е домакинството срещу Кьолн на 20 ноември в Бундеслигата. Първоначално срещата беше разглеждана като възможна дата за завръщането на белгиеца, но клубът все още не е потвърдил подобен сценарий.

Откакто пое Байерн през 2024 година на мястото на Томас Тухел, Компани наложи високи изисквания към тренировъчния процес и подготовката на футболистите.

Под негово ръководство клубът предприе и подобрения в тренировъчната инфраструктура, включително модернизиране на терените, разширяване на центъра за физическа подготовка и изграждане на нови пространства за видеоанализ.

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#ФК Байерн Мюнхен #Венсан Компани

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