Везенков и Сакраменто с второ поредно поражение от Хюстън в НБА

Александър Везенков и Сакраменто претърпяха втора поредна загуба от Хюстън в НБА в рамките на няколко дни. Българинът и отборът му отстъпиха като гости с 97:122 и вече имат баланс от 2-4 в лигата през този сезон.

Тимът на Хюстън имаше аванс през целия мач, като отвори двуцифрена преднина още след първата четвърт, а на полувремето водеше с 67:42.

Везенков игра близо 12 минути за Сакраменто, след като се включи от пейката. Той записа 2 точки и 1 асистенция, и не успя при нито една от трите си стрелби от далечна дистанция.

Кион Елис бе най-резултатен за Сакраменто с 15 точки. Кевин Хюртер добави 13. Кийгън Мъри остана с 12 точки и 5 борби.

Джейлън Грийн се отличи за Хюстън с 23 точки. Алперен Шенгун завърши със 17, 8 борби и 12 асистенции. По 13 точки отбелязаха Джабари Смит Джуниър и Арън Холидей.

Без голямата си звезда Ди'Аарън Фокс Сакраменто е в серия от три поредни поражения и се смъкна до 13-то място в Западната конференция. Хюстън е с баланс 3-3 и се изкачи до 8-ата позиция на запад.

На 9 ноември Александър Везенков и Сакраменто са домакини на Портланд.

K33GAN Murray knocks down a triple, racking up the team's first five points of the game pic.twitter.com/SueTLQy4I8