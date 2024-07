Везенков и Торонто разбраха съперниците си за НБА Къп

Въпреки неяснотата около Александър Везенков и трансферната сага, свързана с Олимпиакос, българинът и неговите съотборници разбраха своите съперници за турнира, който ще се състои по време на сезона в НБА. НБА Къп, както е позната надпреварата, ще се проведе за втора поредна кампания. Тимът воден, от Дарко Раякович, намери място в група B на Източната конференция. Съперници на канадците са Милуоки Бъкс, Индиана Пейсърс, Маями Хийт и Детройт Пистънс.

The #EmiratesNBACup 2024 Group Draw results!



Starting November 12, all 30 teams will compete for the NBA Cup with 8 teams advancing out of groups into the knockout rounds, with the semifinals and championship held in Las Vegas, December 14 and 17! pic.twitter.com/K9BT9b1wT2