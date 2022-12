Владимир Зографски преодоля квалификацията в Гармиш-Партенкирхен

Владимир Зографски преодоля квалификацията на състезанието по ски скок в Гармиш-Партенкирхен. То e втори кръг от веригата Четирите шанци.

На шанцата в германския град той скочи 112,5 метра и получи 100,3 точки. Българинът завършва на 40-о място. Утре самоковецът ще се изправи срещу Щефан Крафт. Австриецът завърши на 11-а позиция със 125,7 точки. Той преодоля 131 метра.

Победител в квалификацията стана полякът Давид Кобацки. Лидерът в генералното класиране за Световната купа прелетя 140,5 метра и заслужи 143,2 точки. Той изпревари с 1,2 точки словенеца Анже Ланишек.

Dawid Kubacki wins the last qualification round of the year 2022 in Garmisch-Partenkirchen!



